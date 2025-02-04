Genel Cerrah Uzmanı Prof. Dr. Aydemir Ölmez, "Kansere karşı önlem alınmazsa 2030 yılına kadar 30 milyon kanser vakası öngörülüyor" dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydemir Ölmez, kanser vakalarının arttığına işaret ederek, "Erken teşhis çok önemli. Teşhis sayesinde hastalığa daha çabuk müdahale edilebilir" ifadelerini kullandı.

Erkeklerde en çok akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme kanserinin sık görülen kanser türleri olduğunu kaydeden Ölmez, "Kansere karşı gerekli önlemler alınmazsa, 2030 yılında 30 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıkması bekleniyor. Bu anlamda önlem, erken teşhis zamanında ve kaliteli tedavi stratejileriyle her yıl dünyada 3,7 milyon insanın hayatı kurtarılabilir. İşte bu sorun çerçevesinde bizde tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve cerrahi onkoloji birimlerinde hizmet verip, zamanında ve kaliteli tedavi yolunda adım atmaktayız" diye konuştu.



"Reflüye dikkat"

Reflüye karşı da dikkat edilmesi uyarısında bulunan Ölmez, şu ifadeleri kullandı; "Reflü hastalığı, mide içindeki asitli ve enzimli sıvının mide ile yemek borusu arasındaki açının bozulması nedeniyle yemek borusuna kaçıp, yemek borusunun mukozasında tahrişe yol açması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Belirtileri ise göğüs ağrısı, ses kısıklığı, ağza ekşi, acı su gelmesi yanı sıra 'barrett özofagus' dediğimiz yemek borusunun alt ucunda bir patolojiye yol açıyor. Bu patoloji de ileriki dönemlerde kansere yol açabilmektedir. Reflü tedavisi cerrahi olarak yapılabilmektedir. Bu konuda da dikkat edilmeli. Hekime başvurulmalı."