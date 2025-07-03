Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hale geldiğini belirterek, özellikle kutuplar ve yüksek dağlardaki buzulların hızla eridiğini söyledi. Başar, Türkiye’de de buzul alanlarında gözle görülür kayıplar yaşandığını vurguladı.

Küresel iklim değişikliği, Türkiye’nin yüksek dağlarındaki buzulları da tehdit ediyor. Bilimsel verilere göre son yıllarda Türkiye’deki birçok buzulda ciddi oranda erime gözlemleniyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, özellikle Erciyes Dağı’nda yer alan buzulun tamamen yok olduğu, Kaçkar, Cilo-Sat ve Ağrı dağlarındaki buzulların ise hızla küçüldüğünü söyledi. Kutuplarda ve yüksek dağlık alanlarda yaşanan bu hızlı erimenin küresel ısınmanın en net göstergelerinden biri olarak değerlendirildiğini kaydeden Başar, "Kutup bölgeleri, küresel iklime bağlı olarak son yıllarda yoğun bir şekilde erime durumunda. Hem deniz buzullarının hem de buzulların erimesi de dünyadaki tüm küresel ısınmanın net bir göstergesidir. Buzulların erimesiyle de iklim değişimi önemli bir noktaya geliyor. Son 10 yıl içerisinde yoğun bir erimenin olduğu istatiksel veriler üzerinde ortaya çıkıyor. Bu erimeyi bizler kutuplarda hem Antarktika, Arktik ve Himalaya gibi yüksek dağlarda görüyoruz. Yüksek dağlarda bulunan buzullar, yoğun bir şekilde eriyor. Bu noktalar, bizim için dünyadaki iklimin belirlenmesi açısından çok önemli alanlardır. 5 bin metre serisinde bulunan dağlarda da buzullar eriyor. Türkiye’de de Erciyes buzulu tamamen eridi. Kaçkar Dağları’ndaki buzul küçüldü. Cilo-Sat Dağları ve Ağrı Dağı’nda bulunan buzullar da yoğun bir şekilde eriyor. Küresel ısınmanın buzullardaki etkisini Türkiye’de net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıkça gözlemlediğimiz bir durum. Kutuplar ve dağlardaki buzullar, dünyadaki iklimi belirleyen en önemli unsurlardır. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda erime meydana geliyor. Erime sonucunda da iklim sürekli değişiyor. Buzullar eriyince açığa çıkan karbon ve metan gazları dünyanın ısınmasına neden oluyor" dedi.