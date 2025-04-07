Uludağ Üniversitesi eski Rektörü, Bursa Oda Orkestrası’nın kurucusu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın temellerini atan Prof. Dr. Ayhan Kızıl, vefatının 10. yılı anısına düzenlenecek özel bir konserle anılacak.

2016 yılından bu yana geleneksel hale gelen anma konserinde bu yıl, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, şef Naci Özgüç yönetiminde sahne alacak. Orkestra, 20. yüzyıl müziğine yön veren büyük bestecilerden Gustav Mahler’in "Senfoni No. 5" adlı dev eseriyle sanatseverleri büyüleyici bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

Prof. Dr. Ayhan Kızıl, rektörlüğü döneminde Bursa’ya bir konservatuvar ve senfonik orkestra kazandırma hayaliyle Bursa Oda Orkestrası’nı kurdu. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in de desteğiyle genişleyen bu oluşum, nefesli çalgılar topluluğuyla birleşerek Bursa Senfoni Orkestrası adıyla ilk senfonik konserlerini verdi. Kızıl’ın öncülüğünde gelişen bu yapı, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na dönüştü.

Anma konseri, 10 Nisan’da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. "20. Yüzyılın Beethoven’ı" olarak nitelendirilen, Viyana müzik ekolünün son temsilcisi Avusturyalı besteci Mahler’in 5. Senfonisi ile dinleyici karşısına çıkılacak. Konserin duyurusu çarşamba günü TRT Radyo’dan da yayınlanacak.

83 sanatçıdan oluşan BBDSO’nın konserleri farklı konuk şefler ve sanatçıların katılımıyla sezon boyunca devam edecek. Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium’un katkılarıyla düzenlenen konserle ilgili detaylı bilgi için bursasenfoni.gov.tr web sitesi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.