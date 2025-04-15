Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, nadir görülen ancak agresif ilerleyen sarkom türü kanserlerde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşları vücutlarındaki anormal kitlelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, nadir görülen ancak agresif seyreden bir kanser türü olan yumuşak doku kanseri (sarkom) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Sevinç, sarkomların erken teşhis edilmesinin, hastaların yaşam kalitesini ve hayatta kalma oranlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Sarkom hakkında bilgi veren Prof. Dr. Alper Sevinç, "Sarkomlar, genellikle vücudun bağ dokusu, kas, yağ, damarlar ve sinirler gibi yumuşak dokularında ya da kemiklerde gelişen kanser türleridir. Genellikle ağrısız şişlik veya kitle şeklinde ortaya çıkar. Ancak bazı vakalarda ağrı, kırılma riski veya hareket kısıtlılığı gibi belirtiler de görülebilir" dedi.

"Multidisipliner yaklaşım şart"

Prof. Dr. Sevinç, sarkom tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın şart olduğunu belirtti. Sevinç, "Cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapinin birlikte planlandığı bu yaklaşım, tedavi başarısını artırırken hastaların yaşam kalitesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda destekleyici tedavi yöntemleri de süreçte aktif şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"Klinik araştırmalar devam ediyor"

Sevinç, "Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde sarkom tedavisine yönelik klinik araştırmalar ve yenilikçi tedavi protokolleri üzerine çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar, daha etkili ilaçların ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunuyor" ifadelerine yer verdi.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Prof. Dr. Sevinç, sarkomların erken evrede tespit edilmesinin hastalığın seyrini değiştirebileceğini belirtti. Prof. Dr. Sevinç, vatandaşlara, vücutlarında fark ettikleri anormal şişlik ya da kitleleri gecikmeden bir uzmana göstermeleri çağrısında bulundu. Sevinç, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmanın sadece sarkom değil, birçok kanser türünün önlenmesinde önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.