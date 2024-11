Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, paydaşlarının destekleri ile düzenlediği ’Portfolyo Seçki Yarışması’nın Mersin bölümünde ödüller sahiplerini buldu. Adana, Mersin ve Hatay’daki üniversitelerin güzel sanatlar fakültesinde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, hikayelerini en iyi şekilde anlatmayı başaran 36 öğrenciye ödülleri verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğinde, Kun Art Space ve D5 Sanat Ortamı koordinatörlüğünde, Kültürhane ve İstanbul Karşı Sanat’ın destekleriyle gerçekleştirdiği Portfolyo Seçki Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi. Törende hikayelerini en iyi şekilde anlatmayı başaran 36 öğrenciye ödülleri verildi. Geçtiğimiz aylarda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açılışı yapılan, 2.’si Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, 30 Kasım’a kadar sanatseverlere açık olacak. Serginin 3.’sü ise aralık ayında Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Ödüller sahiplerini buldu

10 seçici kurulun yer aldığı yarışmada; Mersin’de Lisans Başarı Ödülü’nü Sezen Karabulut, Yüksek Lisans Başarı Ödülü’nü Gülten Nur Gündoğdu, Doktora-Sanatta Yeterlilik Başarı Ödülü’nü ise Yüsra Dirik kazandı. Mersin Üretim Desteği Ödüllerini ise; Yüsra Dirik, Gülten Nur Gündoğdu, Sezen Karabulut, Pelin Yaşar, Fatih Sağlam, Kader Göçen, Simla Alara Savan, Dönay Öniş, Abdulmusa Yönyol, Gizem Teberik, Almina Aydemir ve Yasir Aktoprak kazandı. Hatay Lisans Başarı Ödüllerini ise; Ahmet Uçar, Zehra Dinç, Arzu Yıldız kazanırken; Üretim Desteği Ödüllerini; Ahmet Uçar, Zehra Dinç, Arzu Yıldız, Mutlu Can, Aynur Güder, Sinem Topaloğlu, Mahmut Esat Arvas, Sevda Avcu, Ayşe Özbek, Ece Sipahi, Samet Sadetaş ile Gizem Coşkun kazandı.

"Sanatın her zaman takipçisi ve destekçisiyiz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman kent katılımını önemseyen, kültür ve sanatı kentin her bölgesinde yaygınlaştırmayı amaçlayan, sanata, sanatçıya ve sanat kurumlarına destek olmayı ilke edinmiş bir belediye olduğunu söyledi. Sanatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması vizyonu ile çalışmalar ürettiklerini belirten Özdülger, "Biz her şekilde sanatın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, toplumla buluşturulması ve yeni bir vizyonla sanat yaklaşımının oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu noktada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da sanatın her zaman takipçisi ve destekçisi olmaktan da inanılmaz keyif alıyoruz. Bu işin içerisinde yer almak bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin başlıca konularından biri olan sanattaki vizyonun geliştirilmesi, yaklaşılması, sanatla buluşturulmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için her zaman ufuk açıcı olan sanatın ve bilimin, hep bizimle olmasını istiyoruz. Bu noktada da görevimizi ve yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz" dedi.

"Bir gelecek projeksiyonu içindeyiz"

Küratör ve koordinatör Veli Mert de Portfolyo Seçki Yarışması ile bir ilki gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirerek, özellikle pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrası hem sosyal hayatta hem de eğitimde büyük açıkların oluştuğunu kaydetti. Buna dikkat etmek için böyle bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Mert, yarışmanın ilk Adana’da başladığını, ikinci olarak Mersin’de gerçekleştiğini, son olarak ise İstanbul’da final yapacaklarını kaydetti. Projede pek çok kurum desteğinin yer aldığını da sözlerine ekleyen Mert, "Birlikte, yan yana geldiğimizde çok güçlü olduk. Arkadaşlarımız portfolyolarını daha lisans seviyesinde yapmaya ve inşa etmeye başladılar. Bir gelecek projeksiyonu içindeyiz" diye konuştu.

"Projemizin, öğrencilerimiz için bir umut olmasını diliyoruz"

Kun Art Space Kurucu ve Yöneticisi Elif Sezer ise küçük bir proje ile başlayan serüvenin bugün geldiği noktada, pek çok kurum tarafından destek bulmasının önemine değinerek, "Bu yarışmada ilk adımımız Adana oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın projeyi duyarak bizi desteklemeleri ve başkanlarımıza iletmeleri ile küçük bir galeriden, belediyelerin mekanlarına, oradan da İstanbul’a kadar uzandı. Projemizin, öğrencilerimiz için bir umut olmasını diliyoruz" dedi.

"Bu yarışma, deprem bölgesinde sanat adına yapılan en iyi şey oldu"

Hatay Üretim Desteği Ödülü’nü kazanan Sinem Topaloğlu, 3 farklı eserinin sergide yer aldığını, bunun da kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti. Eserlerinde, geçen sene yaşanan 6 Şubat depremlerinden izlerin yer aldığını belirten Topaloğlu, "Biri depremde yaşadığım yerden etkilenerek yaptığım bir eser. Bütün duygularımı yansıtarak yaptım. Diğeri de depremden sonraki yaşadığım yer. Orada da ışıktan etkilenerek resmimi yapmaya çalıştım" diye konuştu.

Hatay Üretim Desteği Ödülü’nü kazanan bir başka isim Zehra Dinç de Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Resim Bölümü öğrencisi olduğunu ve henüz mezun olmadan bu ödülü kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ödül kazanmanın kendisine ileride güzel katkılar sağlayacağını da ifade eden Dinç, "Ben deprem bölgesinden geliyorum. Bu yarışma, deprem bölgesinde sanat adına yapılan en iyi şey oldu. Orada bir sanat açlığı ve insanların anlaşılmaya ihtiyacı var. İnsanlar bu açlığı sanatla ifade edebiliyor" dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunu Ahmet Uçar ise 6 Şubat depremleri sonrası çok zorlu bir süreç geçirdiklerini ve depremden sonra sanat çalışmalarına dönmesinin kendisi için kolay olmadığını söyledi. Böyle bir yarışmada yer almasının oldukça sevindirici olduğunu aktaran Uçar, "Yerel yönetimlerin bizlere bize böyle destek vermeleri hem sevindirici hem de güzel. Yarışmaya başvuru yaparken, ’ödül veya derece alır mıyım?’ gibi bir düşüncem yoktu. Biz o psikolojiden tekrar çıkabilmenin yollarını aradığımız için, kendimizi sanata tekrar adadık. Bizim için unutulmaz güzel bir deneyim oldu" diye konuştu.