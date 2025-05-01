Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Mersin Stadyumu’nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatay ekibinde sakatlıkları devam eden Aboubakar ve Lamine Diack idmanda yer almadı.

Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının çalışmalarını tamamlayacak.