Eskişehir’de polis ekiplerince, üniversitelerde görev yapan 719 özel güvenlik görevlisine birçok önemli konuyla ilgili eğitim verildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliği’nin uzman personelleri tarafından eğitim gerçekleştirildi. 12-13 Kasım ile 21 Kasım tarihinde düzenlenen eğitime; Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) Uygulaması çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette KYG’nin sorumluluğundaki yurtlarda bulunan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Osmangazi Üniversitesi’ne (ESOGÜ) bağlı birimlerde görev yapan toplam 719 güvenlik görevlisi katılım sağladı. Polis ekiplerince verilen eğitimde katılımcılara; özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, KAAN uygulaması, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim, öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri ve terörle mücadele konuları hakkında detaylı bilgilendirmede bulunuldu.