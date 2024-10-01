Samsun’da polisin evinden silah ve ziynet eşyası çalan 1’i 9 aylık hamile 2 kadın tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun evinden tabancası ve yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtları bulunan ve 9 aylık hamile Sultan K.(19), dini nikahlı eşi Bilal E.Ö. ile yine hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Raziye Y. (34) ve akrabası Samet K.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Sultan K., Bilal E.Ö. ve Samet K., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Samsun’da, Raziye Y. ise Kırıkkale’de yakalanarak gözaltına alındı. Doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen Sultan K. ile Bilal E.Ö., Raziye Y. ve Samet K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 9 aylık hamile Sultan K. ile Raziye Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Bilal E.Ö. ve Samet K. ise mahkemece serbest bırakıldı.