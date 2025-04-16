Bayburt’ta polisin durduğu araç içerisinde adli arama yapıldı. Araçta bulunan M.G.B isimli şahsın üzerinde de arama yapan ekiplerce, bir miktar metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan M.G.B isimli şahıs üzerinde adli arama gerçekleştirildi, şüphelinin üzerinde bir miktar metamfetamin ve bonzai maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye ekiplerce el konulurken, cumhuriyet savcısı talimatıyla şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı