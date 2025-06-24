Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen güvenlik ev asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanırken, ayrıca 6,3 gram uyuşturucu ile 126 adet uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler16-23 Haziran tarihleri arasında güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde hapis ve ifadesi alınmak üzere aranan 26 kişi yakalanırken ayrıca 8 bin 463 şahsın ve bin 929 aracın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde ayrıca 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 17 bıçak, 6,3 gr uyuşturucu madde, 126 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Ele geçirilen bıçaklarla ilgili 17 kişiye 50 bin 201 TL para cezası kesilirken, 59 şahsa ve 74 araca da idari para cezası uygulandı.