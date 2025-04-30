Türkiye 3. Lig 1. Grup’ta play-off’a kalan Düzcespor’un ilk karşılaşması Düzce’de dev ekranda izlendi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta normal sezonu 5. tamamlayan Düzcespor, play-off turunda ligi 4. sırada tamamlayan Belediye Kütahyaspor ile Kütahya’da karşı karşıya geldi. Düzce Belediyesi de Düzcelilerin mücadeleyi anbean takip edebilmesi için Millet Bahçesi’nde dev ekranda maçı canlı verdi. Düzceli sporseverler mücadeleyi takip ederken ara bölümlerde tezahüratlar ile takımlarına destek oldu. Mücadele Belediye Kütahyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona ererken, Düzcespor 2. Lig hayallerini bir sonraki seneye bıraktı.