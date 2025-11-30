Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'REMEDIES-2' programı kapsamında yürüttüğü 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesiyle sahillerde plastik kirliliğinin azaltılmasına yönelik önemli bir adım attı. Proje çerçevesinde Adnan Menderes Bulvarı sahiline yerleştirilen plastik toplama ünitelerinde yaklaşık 1 ton plastik atık geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede, son 10 ayda 935 kilogram plastik atığa karşılık gelen 93 bin 500 adet pet şişe toplandı. Çalışma sayesinde atıkların denize karışması ve mikroplastik oluşumu büyük ölçüde önlendi.

Son 1 yılda ayrıca 150 bin pet şişe kapağı (150 kg) geri dönüştürülerek saksı, anahtarlık ve acil durum düdüğü gibi ürünlere dönüştürüldü ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sahillere 6 içme suyu çeşmesi yerleştirildi

Proje kapsamında Adnan Menderes Bulvarına 6 içme suyu çeşmesi ve 6 plastik toplama kumbarası yerleştirildi. Böylece vatandaşların plastik şişe kullanımı azaltılarak tek kullanımlık plastik atık oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi.

'Mersin'de plastik kirliliğini azaltmak istiyoruz'

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetim Şube Müdürlüğü Şefi Çevre Mühendisi Zeki Altun, projenin Ufuk Avrupa Programı kapsamında Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı proje seçildiğini belirtti.

Altun, projenin hedeflerini şu sözlerle özetledi: 'Sahil alanlarında plastik kirliliğinin azaltılması, halkın sıfır atık uygulamalarına aktif katılımının sağlanması, plastik atıkların geri dönüşüm ve ileri dönüşüm süreçlerine aktarılması ve yeniden kullanılabilir su kaplarının kullanımının teşvik edilmesi temel amaçlarımız arasında.'

'Sadece 10 ayda yarım milyon plastik şişenin doğaya karışması önlendi'

Sahil bandına yerleştirilen içme suyu çeşmelerinin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Altun, 'Vatandaşlarımız matara ve suluklarıyla çeşmelerden ücretsiz su temin edebiliyor. 10 aylık süreçte çeşmelerden 240 metreküp su kullanıldı. Bu da yaklaşık yarım milyon plastik şişenin doğaya karışmasını engelledi' dedi.

1 ton plastik geri dönüşümü, 1600 kilogram karbon emisyonunu önledi

Geri dönüşümün iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğuna dikkat çeken Altun: 'Bir ton plastik atığın geri dönüşümüyle yaklaşık 1600 kilogram karbondioksit eşdeğerinde sera gazı emisyon tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca deniz kirliliğinin önlenmesiyle biyolojik çeşitlilik korunuyor' ifadelerini kullandı.

Projenin sosyal etkilerine değinen Altun, eğitim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Yaklaşık 1500 öğrenciye çevre eğitimi verildi. Gönüllülerle sahil temizliği etkinlikleri düzenlendi. Plastik farkındalığını artırmak için geniş katılımlı bir kampanya yürütüyoruz' diye konuştu.