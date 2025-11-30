Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tarsus Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Üniversiteliler için Kampüs Mersin & Garaj Mersin' seminerine öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Tarsus Üniversitesi Şehit İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Kariyer Merkezinin iş dünyasının tüm bileşenlerine yönelik geliştirdiği hizmet modeli tanıtıldı. Merkezin bugüne kadar hayata geçirdiği programların istatistikleri, öğrencilere sunulan destek mekanizmaları ile Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin sağladığı fırsatlar katılımcılara aktarıldı.

Sunumda ayrıca, gençlerin hem eğitim hem de mezuniyet sonrası süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri kariyer araçlarına daha kolay erişmelerini sağlayacak çözümler paylaşıldı.

Üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendiren projeler

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin; iş dünyası temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlerden girişimcilere ve öğrenci kulüplerine kadar geniş bir kesime hitap eden bir paylaşım platformu olacağı belirtildi. Yenilikçi Kariyer Portalı ile 'Mülakat Simülasyonları, İş Arama Becerileri Eğitimleri, Mercek Kursları' gibi hizmetlerin dijital ortama taşınarak gençlere profesyonel ve kişiselleştirilmiş bir özgeçmiş oluşturma imkanı sunulacağı ifade edildi.

Program sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada'ya teşekkür belgesi, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğba Yolcu tarafından takdim edildi.

'Ürettiğimiz projeler, gençlerin gelişimine önemli katkı sağlıyor'

Gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, şunları söyledi: 'Tarsus Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Üniversitelerle birlikte ürettiğimiz projeler, gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Bu iş birliğini güçlendirdikçe; öğrencilerimizin daha donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak geleceğe hazırlanacağına inanıyoruz.'