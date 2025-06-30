Bilecik’te bir soğuk hava deposu önündeki plastik kasalar tutuştu, gökyüzünü siyah duman kapladı.

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Yangın, Bilecik’in Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen Mahallesinde meydana geldi. Bir soğuk hava deposu önündeki plastik kasalar henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangın bir anda büyürken, çevredeki evleri de tehdit edecek boyutlara ulaştı. Yangına Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü bağlı personeller müdahale etti. Yangın kısa sürede evlere sıçramadan söndürülürken, soğutma işlemi devam ediyor.

Kaynak: İHA