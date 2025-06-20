Isparta-Afyonkarahisar yolunda trafik çevirmesine yakalanan sahte plakalı sürücü hakkında adli işlem başlatıldı, idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Haziran Çarşamba günü Isparta-Afyonkarahisar yolunun 28. kilometresinde gerçekleştirilen denetimlerde, bir araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın ön ve arka plakalarında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılırken, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası da uygulandı.