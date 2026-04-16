Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı şeridine sahip Bursa'nın sahillerini yaz sezonuna hazır hale getiriyor.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkararak yaz turizminden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sahilleri daha temiz, düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tarım Peyzaj AŞ'ye bağlı ekipler, Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz Plajı'nda geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kış aylarında oluşan atıklar büyük bir titizlikle temizlenirken, kum serme ve tesviye işlemleri yapıldı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler de ekipler tarafından düzenli olarak temizlenecek.

Ekipler, Yeniköy, Malkara, Kurşunlu, Mesudiye, Eğerce, Eşkel, Güzelyalı, Altınkum, Altıntaş, Gemsaz, Küçükkumla, Kurşunlu, Narlı, Orhangazi ve İnciraltı halk plajlarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler de kısa sürede değerlendirilerek gerekli çalışmalar anında yapılıyor.

Gemlik Gençali Mahallesi Muhtarı Mürüvet Günay, yapılan işlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sahilin tertemiz olduğunu belirten Günay, çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.