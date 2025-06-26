Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik düzenlediği "Petek Genç" kamp ve gezi programları başladı. Gençler, 23 Haziran-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Samsun’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Program kapsamında Tekkeköy Mağaraları, Çarşamba’daki Çivisiz Cami, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı ve Ayvacık ilçesindeki Samsunum-2 Gemisi gibi önemli noktalar ziyaret ediliyor. Her mekan, gençlerin hem öğrenip hem eğlenmeleri için özenle seçildi.

Petek Genç, 11-25 yaş arası gençlere bireysel başvuru ile açık. Haftanın üç günü şehir içi geziler düzenlenirken, hafta sonları çadırlı kamp, Salı ve Perşembe günleri ise günübirlik kamp programları gerçekleştiriliyor.

Program, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi, doğayla iç içe olmalarını ve şehirlerine aidiyet duygularını artırmayı hedefliyor.

Başvurular, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesi ya da çözüm merkezi üzerinden yapılabiliyor. Kamp programlarına 11-25, gezi programlarına ise 16-25 yaş arası gençler katılabiliyor.