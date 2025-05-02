Turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle çaldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
Pendik’te spotçu mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay, Kurtköy Mahallesi Nilay Sokakta saat 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA