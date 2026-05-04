İstanbul'un Pendik ilçesinde dört kişilik bir grubun bir şahsa saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kişi bir şahsa saldırdı. Sokak ortasında gerçekleşen darp anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun tek bir kişiyi araya alarak darp ettiği ve yerde tekmelediği görülürken, çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Olayın ardından saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, darp edilen şahsın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.