İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binanın altında bulunan Happy Center isimli zincir marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlara yayılan duman nedeniyle binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, güçlükle uyandırıldığını söyleyen vatandaş, 'Çok ağır depremde bile uyanmadım' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan Happy Center isimli zincir marketin deposunda saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 katlı binanın altında yer alan depoda büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada caddede kurulan pazarda bulunan esnafın yangına ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken binada mahsur kalan vatandaşları da tahliye etti.

'Çok ağır depremde bile uyanmadım'

Üst katlarda mahsur kalan 11 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı. Yangına uykusunda yakalanan şahsı bir yanda eşi telefonla arayarak uyandırmaya çalışırken, diğer yandan da itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Mehmet Sıtkı Erdoğdu'yu uyandırarak dışarı çıkardı. Uykusunun ağır olduğunu belirten Mehmet Sıtkı Erdoğdu 'Uyuyordum. Eşim aradı. Çok ağır depremde bile uyanmadım. Sağ olun teşekkürler' dedi.

Yangına müdahale eden pazarcı Tuncay Ege, 'İlk önce sigara dumanı zannettik. Olayı ilk başta anlayamadık. Benim tezgahın arkasında giriş var. On palet mal gelmiş. Ondan dolayı söndüremiyorlar. 5 dakika içinde duman sızınca anlayamadık. Depo yanıyor. Esnaf olarak 10 dakika içinde çadırları kaldırdık. Esnaf olmasa şu an bu marketi göremezdik. Esnaf olarak yardım ettik. Birlik ve beraberlik içinde pazarcı olarak itfaiyeye yol açtık. Bu esnafın sayesinde olan bir şey' diye konuştu.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.