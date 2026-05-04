Sivas'ta etkili olan kuvvetli yağış heyelan ve taşkınlara neden oldu. Hafik ilçesinde grup köy yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapanırken Koyulhisar ilçesinde ise derede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yol çöktü.

Sivas'ta geçtiğimiz günden bu yana etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, birçok noktada hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezine 85, Hafik ilçe merkezine ise 48 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenseki köyü yolunda yağış nedeniyle heyelan oldu. Yol kenarındaki dağdan kopan kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı.

Öte yandan yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe olan Koyulhisar'da ise akarsulardaki su seviyesi arttı. Ortaköy'den geçen Tekke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.