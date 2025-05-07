Pendik’te çevre yatırımı yeni bir boyut kazandı. Şeyhli Mahallesi’nde açılan Atık Yönetim Merkezi, 6 tanesi çöp toplama aracı olmak üzere filoya yeni eklenen 21 araç, 286 personel ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak otomatik çöp aracı yıkama sistemiyle dikkat çekiyor. Törende konuşan Başkan Ahmet Cin, "Onlar laf üretsinler, bizi karalamaya çalışsalar da, biz hizmet siyaseti yapan hareketin temsilcileri olarak, hizmet etmeye, proje üretmeye, eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Pendik Belediyesi, çevre ve temizlik hizmetlerinde kaliteyi artırmak, teknolojik altyapıyı güçlendirmek ve hizmet verimliliğini artırmak amacıyla yeni Atık Yönetim Merkezi’ni hayata geçirdi. Şeyhli Mahallesi’nde kurulan merkez, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 4.338 m arsa üzerine kurulan merkez, toplam 2.700 m kapalı alana sahip 3 katlı modern bir tesis olarak inşa edildi. Her katı yaklaşık 900 m büyüklüğünde olan merkezde; işçi soyunma alanları, teknik birimler, amir ve şef odaları, yemekhane, mescit, çay ocağı gibi sosyal donatılar yer alıyor.

"Katı atık toplama hizmetlerinde merkezi yönetim"

Yeni merkezle birlikte Pendik’teki tüm çöp araçlarının bakım-onarımı, sevkiyatı, yer altı ve yer üstü konteynerlerin tamiri ve bakımı artık tek merkezden yürütülecek. Ayrıca 5 adet çöp aracı tamir kanalı, teknik bakım odaları ve personel alanları da merkeze entegre edildi.

"Filoya yeni araçlar eklendi, personel gücü artırıldı"

Belediyenin mevcut 43 araçlık filosuna 6 yeni çöp aracı daha eklenerek sayı 49’a ulaştı. Bunun yanında toplam 21 yeni araç da hizmete alındı. 286 kişilik kadro ile desteklenen merkez, Pendik’in dört bir yanına daha planlı ve hızlı hizmet sunacak.

"Türkiye’de bir ilk: Otomatik çöp aracı yıkama sistemi"

Merkezin en dikkat çeken yatırımlarından biri ise Türkiye’de ilk kez bir belediye bünyesinde uygulanacak tam otomatik çöp aracı yıkama sistemi oldu. Araçların iç ve dış temizliğini aynı anda yapabilecek bu sistem, çöp suyundan kaynaklanan arızaları büyük ölçüde önleyecek ve bakım maliyetlerini düşürecek. Sistem, kısa süre içinde devreye alınacak. Açılan yeni merkezin çevre dostu, teknolojik ve planlı yapısıyla ilçeye uzun yıllar hizmet etmesi bekleniyor.

"Onlar laf üretsinler, biz hizmet etmeye, proje üretmeye, eser üretmeye devam edeceğiz"

Açılış töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Filomuza eklenen yeri araçlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birileri varsın engelleniyoruz desinler, paramızı kesiyorlar desinler. Hizmet siyaseti yapan hareketin temsilcileri olarak yatırımlarımıza, projelerimize devam edeceğiz. Halka hizmetin Hakka hizmet olma bilinciyle hareket ederek projelerimiz hizmetlerimiz devam edecek. Halkımızla hem hal olarak yatırımlar yapmaya, halkımızın istekleri doğrultusunda projeler üretiyoruz. Bir çok ürettiğimiz projelere söz söyleyemeyenler bakıyoruz ki kendilerine yakın basın yayın organlarında çok basit konularla gündem oluşturmaya çalışıyorlar, hizmetlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Biz bunları kaale almıyoruz. Bu tarz davranışlar bizi daha da kamçılıyor daha fazla çalışmamız gerektiğini bize gösteriyor. Hep beraber omuz omuza bunların üstesinden geleceğiz. Onlar laf üretsinler biz hizmet etmeye, proje üretmeye, eser üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.