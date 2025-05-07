Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sufi Sinema Festivali’nin açılışı yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda yapımcı, yönetmen ve oyuncunun katılımıyla yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında 6. Sufi Sinema Festivali düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen açılış programında konuşan 6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin değerli destekleriyle düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

Kabil, Konya’nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup olduğunu, Hazreti Mevlana’nın şehri olduğunu anımsatarak, “Dolayısıyla biz uçları bir araya getiriyoruz, böylesi güzel bir faaliyetle biz şerefleniyoruz, Konya’mız büyük bir renk katıyor. Duygularımızı yüceltiyor, ruhumuzu yükseltiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna’dan Amerika’ya, İngiltere’den İran’a, Özbekistan’dan İtalya’ya kadar birçok farklı kültürden sanat insanını, Mevlana şehri Konya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

KONYA’DA ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARA YENİ BİR HALKA DAHA EKLEDİ

Şeb-i Arus törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali ve Kitap Fuarı gibi önemli organizasyonlara Sufi Sinema Festivali gibi yeni bir halka daha eklendiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu festivalle, sadece düşünsel derinliği yüksek filmler değil; halk sinemasından çocuk filmlerine, belgesellerden uluslararası yapımlara kadar çok geniş bir yelpazeyi Konyalı ve ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşturuyoruz” dedi.

Festival kapsamında; Mevlana Kültür Merkezi’nde tasavvuf içerikli sinema filmleri, Depo No: 4’te belgesel film gösterimleri, Kültürpark Açık Hava Sineması’nda gişe rekortmeni yerli yapımlar, şehrin farklı noktalarındaki salonlarda ise çocuklar için özel animasyon seçkileri izleyicilerle buluşacağını paylaşan Başkan Altay, festival kapsamında, en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ettiklerini söyledi.

Konya’yı bir film, belgesel ve dizi üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, “Şehrimizdeki doğal plato alanlarını belirleyerek, ülkemizin ve dünyanın yapımcılarına tanıtarak, kültür ve sinema turizmine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Sufi Sinema Festivalimizin ana mottosu, Mevlana Celaleddin Rûmî’nin; ‘Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil’ sözüdür. İşte bizler buradan, Konya’dan, tüm insanlığa bu anlamlı sinema diliyle ulaşmak istiyoruz. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, TRT’ye ve siz değerli sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın da yaptığı konuşmada, “Konya’da sanat konuşursa, o ses Mevlana’nın hikmetiyle, Yunus’un diliyle, İrfan’ın özüyle yankılanır. Sufi Sinema Festivali işte tam da bu yüzden Konya’mızın köprü tasavvuf mirasını, sinemanın evrensel diliyle harmanlayarak kültürümüzün evrensel mesajlarını dünya sahnesine taşıyan nadide bir birikimdir” dedi.