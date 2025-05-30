Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Yağlı Güreş müsabakaları 30-31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde düzenlenecek.

30-31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi sezonunun 2. ayağı Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yağlı güreş müsabakaları 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00’da Mecidiye Han’dan başlayarak Balıklı Parkı’na kadar sürecek olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Başkan Tahmazoğlu’ndan davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yağlı güreş organizasyonuna tüm Gazianteplileri davet ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak önemli organizasyona ev sahipliği yapacağız. Yağlı güreş organizasyonumuz 30 Mayıs saat 17:00’da düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşü ile başlayıp, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde devam edecek. Hemşerilerimize ata sporumuzu daha yakından tanıma ve izleme imkanı sunacağız. Şampiyonların katıldığı ve birbirinden heyecanlı müsabakaların olacağı önemli organizasyona tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.

Final pazar günü

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen dev organizasyon 30 Mayıs Cuma günü başlarken, final müsabakası ise 1 Haziran Pazar günü yapılacak. İki gün sürecek olan organizasyon sonrasında altın kemeri kazanacak olan güreşçi belli olacak.