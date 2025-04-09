Hatay’ın Payas polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve şahıslar denetlendi. Denetimlerde 13 araca ve sürücüsüne 117 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede gün içerisinde yapılan uygulamalara havanın kararmasıyla Karacami Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde devam edildi. Trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada araç ve şahıslar denetlendi. Denetimlerde alkollü araç kullanımına karşıda alkolmetre ile de denetleme yapıldı. Emniyet kemeri ve alkol uyarısının yapıldığı denetimlerde 13 araca ve sürücüsüne 117 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.