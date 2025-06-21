Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda, Patnos Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı ile belgelendirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde kadınlara güvenli ve kaliteli hizmet sunulmasını amaçlayan "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında, Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Devlet Hastanesi bu önemli unvana layık görüldü.

Vali Yardımcısı Tuncay Karataş’ın katılımıyla gerçekleştirilen denetim sürecinde, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi’nden İlkay Zengin ve beraberindeki heyet hastanede incelemelerde bulundu.

Ziyaret boyunca doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, mahremiyet, hasta güvenliği ve doğum alanlarının fiziki koşulları gibi pek çok başlıkta değerlendirme yapıldı. Tüm kriterleri başarıyla karşılayan Patnos Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" belgesi almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Annelerimizin güvenli, sağlıklı ve insani koşullarda doğum yapabilmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.