Hatay’ın İskenderun ilçesinde yol çalışması esnasında patlayan doğalgaz borusu ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin çalışması esnada sızıntıyı umursamayarak sigara içen vatandaşlara polis ekipleri anonsla uyarıda bulundu.

İskenderun ilçesinde Karaçay Üstgeçidi mevkiinde Karayolları ekipleri yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda patlak yaşandı. Patlama sonrasında çevrede yoğun gaz sızıntısı oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda doğalgaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sızıntının yaşandığı alanı bariyerlerle kapatan ekipler çalışma başlattı. Doğalgaz ve itfaiye ekipleri tedbir amaçlı beklediği alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri araçlarda sigara içen vatandaşları anons yaparak uyarması dikkat çekti. Ekiplerin arızaya yönelik çalışması sürüyor.