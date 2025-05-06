Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında etkili olan zirai don sonrası fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Doğankent ilçesi Süttaşı Mahallesi’nde nisan ayında etkili olan zirai don sonrası hasar gören fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70’le yüzde 100’ler mertebesinde zarar söz konusu. Son yıllarda iklim değişikliklerinin Türkiye’deki tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Yaklaşık 20 vilayetimizi gezdik ve doğal afetten zarar gören bahçelerde incelemeler yaptık. 11 nisanda yağan kar yağışı ve arkasından gelen don olayı maalesef tekrar bahçelerimize çok ciddi zarar verdi. Oda başkanlarımızla yaptığımız çalışmada, maalesef 65 ilimizdeki meyve bahçelerinin don felaketinden etkilendiğini tespit ettik. Son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleriyle karşılaştık, eksi 20 dereceleri gördük. Bu durum, bağlarımızın ve meyve bahçelerimizin dayanmasını imkansız hale getiriyor. Bütün Karadeniz’de fındık bahçelerinde rakımı, özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70’le yüzde 100’ler mertebesinde zarar söz konusu"dedi.

"Rekolte beklenenden düşük olacak"

Fındık rekoltesinin beklentilerin altında olacağını da ifade eden Bayraktar, "Fındık yıllık 2 milyar 350 milyon dolar ihracat geliri sağlayan bir ürün. Fındık ithalatını yapmadan ihracatının yaptığımız tek ürün. İhracat olarak da dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürünümüz. 2024 rakamlarına baktığımızda yaklaşık 2 milyar 350 milyon dolarlık bir ihracat geliri sağlayan önemli bir ürünümüz. Bir tarafta kahverengi kokarca zararlısının verdiği mücadele var, diğer tarafta zirai don nedeniyle rekolte tahminlerin fevkalade altında bir üretim rakamı bekliyoruz. Bu yüzden ifade ediyorum bu yıl için ihracat gelirlerimizi de bir miktar aşağı çekecektir" dedi.

"Yardımlar zamanında yapılmalı"

Yapılacak desteklerin zamanında yapılması gerektiğini de ifade eden Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, üreticilerimize bir miktar yardım yapacak. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu bahçelerden artık üreticimizin bu sene para kazanması mümkün değil. Dolayısıyla para kazanamadıkları için bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını da ödemeleri mümkün değil. Bu yüzden biraz daha iyileştirilerek yardımların vaktinde yapılmasını önemsiyoruz. Bir de üreticilerimiz bu şartlar altında kamuya olan, kamu bankalarına olan ayni ve nakdi kredi borçlarının kredi kooperatiflerine olan ayni ve nakdi borçlarının yapılandırılmasını talep ediyor. Ve haklı olarak da bu yapılandırma talebine karşılık bulmak istiyor. Bu borçlar yapılandırılmalı. Bir de üreticimizin taze paraya ihtiyacı var. Bankalara gittiğinde yeni kredi açılabilmeli" dedi.

"Tarım nüfusu giderek yaşlanıyor"

Bayraktar, "Üreticiyi tarlasında, bahçesinde toprağında tutmak zorundayız. Üreticimiz para kazanamadıkça, ürettiği ürünün karşılığını alamadıkça tarımdan vazgeçiyor, göç ediyor. Bugün 18-32 yaş aralığındaki geçlerimiz yüzde 5’lere kadar düştü. Bugün Afganlılar, Suriyeliler bazı ihtiyaçlarımızı görüyorlar. Bunlar da memleketlerine döndüklerinde bunlardan boşalan alanları, işletmeleri kim dolduracak. Tarım nüfusu 59’a geriledi bu seneye 60’a düşecek. Dolayısıyla gençlere şiddetle ihtiyacımız var" dedi.