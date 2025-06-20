Kayseri’de gurbetçi vatandaşların kente gelmeye başlaması ile pastırmacıların da işlerinde hareketlenme başladı.

Sezonun kendileri için yavaş yavaş açıldığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Şu anda sucuklarımız 500 TL’den başlıyor 900 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 300 TL’den başlıyor bin 800 TL’ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Artık yavaş yavaş bizim sezonumuz açılıyor diyebiliriz. Ekonomimiz biraz daha canlanacak çünkü gurbetçi vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Öncelikle orada okulu olmayan, emekli olan teyzelerimiz ve amcalarımız gelmeye başladılar. 1 ay içerisinde de yavaş yavaş okulu bitenlerin de gelmelerini bekliyoruz" dedi.

Güzel, canlanmanın başladığını ve gelecek aylarda daha da çoğalacağına inandıklarını söyleyerek, "Şu anda bir canlanma var. Önümüzdeki aylarda daha çok canlanacağına inanıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın bize katkısı çok, bu inkar edilemez. Onların gelişi ile buradaki esnafımız da işlerinde canlılık gösterebiliyor. Tabi ki Erciyes’e gezmeye gelen turistlerimiz de var. Erciyes tamamen kış turizmine açık bir yer değil. Yazın da dışarıdan turistlerimiz geliyor. Buraya kafileler halinde geliyorlar. Esnaflarımızdan alışveriş yapıyorlar. Onun da tabi ki bir katkısı var. Biz gurbetçilerimize hoş geldiniz diyoruz. Yerel insanlarımızı da alışverişe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.