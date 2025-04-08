Antalya’da düzenlenen Parlayan Yıldızlar Turnuvası’nda mücadele eden Keşan Genç Ordu U9 Takımı, finalde Fenerbahçe U9’a mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Antalya’da düzenlenen On Numara Sportif Organizasyonu Parlayan Yıldızlar Turnuvası’nda Keşan Genç Ordu U9 Takımı, göz dolduran bir performans sergileyerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Finalde Fenerbahçe U9’a 4-0 mağlup olan Keşan temsilcisi, elde ettiği ikincilikle büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın grup maçlarında Manisaspor, Bilgin F.O. ve Fener 41 Gücü ile karşılaşan Keşan Genç Ordu, ilk maçında Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ardından Bilgin F.O.’yu 3-0, Fener 41 Gücü’nü ise 6-0’lık net skorlarla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Edirne Aslantepe’yi 2-1’lik skorla geçen Keşan Genç Ordu, yarı finalde tekrar Manisaspor ile karşılaştı. Bu kez rakibini 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Final maçında Türkiye’nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe U9 ile mücadele eden Keşan Genç Ordu, rakibine 4-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Gösterdiği mücadele ve elde ettiği başarıyla dikkat çeken takım, Keşan’ı gururlandırdı.