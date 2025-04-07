Kastamonu’nun Tosya ilçesinde park halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tosya ilçesi Akbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 37 EU 053 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden araç sahibi, vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.