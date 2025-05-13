Sabancı Vakfı ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan sporculara 240 Cumhuriyet Altını ile takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle hayata geçen ve 1994 yılından bu yana olimpiyatlarda altın madalya kazanan sporculara verilen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

Para yüzmede Umut Ünlü, para judoda İbrahim Bölükbaşı, para tekvandoda Mahmut Bozteke, para okçulukta Öznur Cüre Girdi ve üç olimpiyatta altın madalya kazanan Kadın Milli Golbol Takımı’na 240 Cumhuriyet Altını verildi.

Ödüller, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu tarafından takdim edildi.

Törende milli para dansçı Barış Bayraktar’ın performansı alkış toplarken, sporcuların başarı yolculuklarını anlatan kısa film duygu dolu anlar yaşattı. Safkan, “Bu ödüller, madalyaların ötesinde fırsat eşitliği ve potansiyelin sembolü. Spor, engelli bireylerin yaşam memnuniyetini yüzde 40 artırıyor” dedi.

Dr. Av. Murat Aksu ise, “Paris 2024, 15 branşta 94 sporcuyla 28 madalya getirdi. Bu, dönüşümün göstergesi. Los Angeles 2028’e daha kararlıyız” diye konuştu .

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi de, sporun iyileştirici gücüyle hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Başarı, paylaşınca kıymetli” dedi.