PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Antalya’da düzenlenen Pancar Ekicileri Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürleri İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılım sağladığı Pancar Ekicileri Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürleri İstişare Toplantısı’nda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yerli ve milli tohum geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra pancar üreticisinin mağduriyetlerini aktardı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Erkoyuncu, tohumculuk faaliyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle geliştirme hedefinde olduklarının altını çizerek, "Sektör, kurum ve üst birlik olarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya müteşekkiriz. 18 kooperatifimizin hububat tohumculuğunda faaliyetleri bulunuyor. Bu konuda maalesef çok profesyonel değiliz ama her geçen gün Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle daha iyiye gidiyoruz" dedi.

“TOHUMDA DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULACAĞIZ”

Selçuk Üniversitesi ve PANKOBİRLİK iş birliği kapsamında yerli tohum faaliyetlerinde önemli bir gelişme yaşandığını da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, bu çalışmalarla birlikte tohumculuk sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefinde olduklarını söyledi. Başkan Erkoyuncu, “Milli tohum ve pancar tohumu alanında maalesef zayıfız. Bunun bilinci ile PANKOBİRLİK ve Selçuk Üniversitesi olarak bir iş birliğine imza attık. 5 adet yerli tohum üreterek tüm izinlerini aldık. 2025 Şubat ayı ve 2026 Ocak ayında yerli tohumlarımızın tescili alınacak. Ayçiçekte 3’ünün üretim izni ve tescili alınan 6 tohumumuz mevcut. Diğer 3 tohumun tescilini de inşallah seneye alacağız. Konya Şeker iştiraki olan Türkiye’nin ilk tohumculuk şirketi Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş’de de yeni bir mısır tohumu geliştirildi. Bu tohumun hem üretim izni hem de tescili geçen yıl itibariyle alındı. İnşallah yerli ve milli tohumlarımızı geliştirerek dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Böylece ülke ekonomisine ve ülke tarımına önemli katkılar sağlayacağız” diye konuştu.

BAŞKAN ERKOYUNCU’DAN PANCAR ÜRETİCİLERİNE ÇÖZÜM SÖZÜ

Pancar tohumunda ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirten Başkan Erkoyuncu, bu sorunun çözümü için de yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, “Pancar tohumunda yaşanan bu sıkıntı sadece üreticileri değil, aynı zamanda sektördeki tüm paydaşları etkileyen önemli bir meseledir. Bu sorunu da en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Şeker fiyatlarının pancar üreticisini memnun etmediğini de kaydeden Başkan Erkoyuncu, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile tekrar detaylı bir görüşme yapmayı planladığını, görüşmede şeker fiyatlarının yanı sıra pancar üreticilerinin karşılaştığı diğer zorlukları da gündeme getireceğini söyledi.