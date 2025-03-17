Panasonic Electric Works Türkiye, güçlü renk sıcaklığı ve yüksek renksel geri verimli LED ışığıyla kombine edilen ayna sistemini piyasaya sürdü. Her ortamda aydınlatma sağlayan LED Işıklı Ayna, HD görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Panasonic Electric Works Türkiye’nin satışa sunduğu LED Işıklı Ayna, güçlü renk sıcaklığı ve yüksek renksel geri verimli LED ışığıyla kombine edilen ayna sistemi sayesinde HD kalitesinde görüntü elde edilmesini sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre, kişisel bakım ve genel aydınlatma ihtiyaçları için ideal olan ürün, yatak odası ve çalışma masası gibi yaşam alanlarına hem işlevsellik hem de estetik bir dokunuş katıyor. Ayrıca kablosuz olarak kullanılabilen ve USB üzerinden kolayca şarj edilebilen ürün, gövdesindeki dokunmatik tuş sayesinde yoğunluğu ayarlanabilen ışığıyla kullanıcı odaklı çözümler sunuyor. Daha iyi ve pratik yaşam sunan ürünler geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirketin yeni ürünü LED Işıklı Ayna, dahili Li-ion pili ile uzun kullanım ömrü de sunuyor.