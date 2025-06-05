Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir palet fabrikasında başlayan yangın uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli ile bir çalışan ise yaralandı.

Yangın 10.00 sıralarında Çayırova ilçesinde bulunan Aktiv Palet Fabrikası’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler gökyüzüne yükselirken, siyah dumanlar çevreyi kapladı. Bölgeye Kocaeli ve ilçeleri ile İstanbul’dan takviye ekipler sevk edildi. Ekipler gökyüzüne yükselen alevleri söndürmek için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de alevlere TOMA ile müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri ile bir işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

"İki vatandaşımız yaralı"

Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yöneten Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Şekerpınar bölgesinde bir fabrikada meydana gelen yangınla alakalı olay yerindeyiz. Gerekli güvenlik tedbirlerini şu an almış durumdayız. Yangının sıçrama ihtimaline karşı ekiplerimiz bölgede. Yangına müdahale sırasında iki vatandaşımız yaralandı. Biri itfaiye personeli, biri işçi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Yangına 41 araç, 105 personel, 2 TOMA müdahale ediyor. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.