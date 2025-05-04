CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki geldi. Bakan Tunç, şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan şahsın suç kaydını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen tören sonrasında tören alanından ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, S.T. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025

Bakan Tunç, demokratik toplumlarda şiddetin hiçbir görüş ya da fikir ayrılığının meşru aracı olamayacağını vurgularken, “Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Özgür Özel’e 'geçmiş olsun' dileklerini de iletti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınayarak, 'geçmiş olsun' dileklerinı iletti.

Bakan Yerlikaya, "Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın suç kaydını paylaştı. Paylaşımda, "2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1918984726322336075