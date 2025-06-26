SUBÜ Kaynarca S.S. MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı, ‘Sanat ve Tasarım Sergisi’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı, Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz ve Öğretim Görevlisi Entes Kozallık koordinatörlüğünde ‘Sanat ve Tasarım Sergisi’ düzenledi. Agora Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen sergide, 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı özgün afişler ile iki ve üç boyutlu animasyon çalışmaları yer aldı. Teknik bilgilerini özgün uygulamalarla birleştiren öğrenciler, sergide çalışmalarını tanıtma imkanı elde etti.

Öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlaması ve sektörel özgüven kazanması amacıyla düzenlenen serginin açılışına; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Kaynarca S.S. MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Nafi Filiz, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici ve Öğretim Görevlisi Dr. Hikmet Aydıngüler de katıldı. Eserleri tek tek inceleyen Rektör Yardımcısı Türkay, sergilenen özgün çalışmaları dolayısıyla öğrencileri tebrik etti. Ziyaret kapsamında Türkay, ilerleyen dönemde planlanan etkinliklere ilişkin olarak Kaynarca S.S. MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Nafi Filiz ve öğretim elemanlarıyla fikir alışverişinde bulundu.