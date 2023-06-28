Elazığ Belediyesi tarafından tarihi Harput Mahallesi’nde kürsübaşı etkinliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sosyal hayatlarının arttırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı musiki gruplarından olan kürsübaşı ekibi kültürel programlarına devam ediyor. Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Balakgazi Parkında gerçekleştirilen etkinlikte mahalli eserler seslendirilirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.