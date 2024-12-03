Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi, 29 Kasım Tıbbi Sekreterlik Günü nedeniyle bir kutlama etkinliği düzenledi.

Hastane yönetimi ve çalışanlarının bir araya geldiği etkinlikte, tıbbi sekreterlerin sağlık sektöründeki önemli rolü vurgulandı.

Etkinlikte, hastane yönetimi tarafından tıbbi sekreterlere teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ayrıca çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla kısa bir konuşma yapan hastane yöneticisi, “Tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerinin gizli kahramanlarıdır. Onların emeği ve özverisi olmadan sağlık sisteminin düzenli işlemesi mümkün değildir,” ifadelerini kullandı.

Kutlama etkinliği karanfil dağıtımı ve pasta kesimiyle sona ererken, etkinlik boyunca sağlık çalışanları arasında samimi bir atmosfer hâkimdi.

Özel Sular Akademi Hastanesi, bu tür etkinliklerin kurumsal bağlılığı ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.