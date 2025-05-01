Kayseri’yi çeşitli turnuvalarda temsil ederek önemli dereceler elde eden Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

07-09 Nisan 2025 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda ve 08-10 Mart 2025 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu sporcuları başarılarını Kayseri Gençlik ve SporİlMüdürü Ali İhsanKabakcı ile paylaştı.

Ziyarete Okul Müdürü Hakan Yüksel ve Beden eğitimi öğretmenleri Ebru Ulaş katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, özel sporcuların her zaman yanında olduğunu belirterek, sporcular ile sohbet etti.