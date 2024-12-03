İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şubesinin 250 el bombası ve 270 bin mermisinin çalınarak satılmasıyla ilgili 5’i polis 1’i avukat 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan bir polis memurunun FETÖ iltisakı sebebiyle KHK ile ihraç edilip, sonra mahkeme kararı ile göreve döndüğü belirlendi. Başka tutuklanan bir polisin ise FETÖ bağlantısı yüzünden, özel harekat şubesinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde 250 el bombası ve 270 bin merminin ortadan kaybolması ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K., iddiaya göre, borsada büyük miktarda para kaybetti. Borcunu kapatmak için depodaki mühimmat ve silahları FETÖ ile bağlantılı olduğu için 2023 yılında KHK ile ihraç edilen polis Y.Y.’ye sattı. Y.Y., mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devretti. Başkomiser Z.T.M. ise Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürüldüğü için 2024 yılının Mart ayında özel harekattan uzaklaştırılan eşi A.M. ve Baygara çetesinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmatı av bayisine sattı. Zimmetlerindeki bomba ve mermiler, eğitimlerde fazladan zayiat olarak gösterildi. Polislerin, daha sonra bu mühimmat ve bazı silahları suç örgütlerine sattığı ortaya çıktı.

“100 el bombası binlerce mermi hala kayıp”

Yapılan operasyonda 139 el bombası, 2’si Glock, biri Colt marka olmak üzere 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 7621 değişik çaplarda fişek, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok, 40 biber gazı, 23 bıçak, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza kapağı ele geçirildi. Ele geçen malzemelere göre özel harekata ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp. Çalınan el bombaları ve fişeklerin kime satıldığı ve şu an nerede olduğu emniyet güçleri tarafından araştırılıyor. Mühimmatın büyük çoğunluğu, çete avukatının ofisinde ele geçirildi. Polis, operasyonlarda, bir avukat ve kadrolarında görevli polislerde dahil 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

“7 şüpheli tutuklandı”

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Y.Y., M.Y., E.T., A.M., O.K., A.K. ve K.B. tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol ile serbest kaldı.

“Valilik çeteye satıldığını yalanladı”

Adana Valiliği, Emniyet Müdürlüğü’nün deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 kişinin tutuklandığını, çalınan mühimmatın Baygaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin ise herhangi bir delile henüz ulaşılamadığını, açıkladı. Çete avukatının yazıhanesinde ele geçirilen el bombaları ve mermiler adli emanete yollandı.