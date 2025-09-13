Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen konseri, binanın damına çıkarak izlemeye çalışan gençlerden birini aşağı atan, bir başkasını da darp eden özel güvenlik görevlileri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, dün merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro’da yaşandı. Alınan bilgiye göre, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Blok3 konserinde bazı gençler, konseri binanın damından izlemeye çalıştı. Dama çıkan gençlere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, bazı gençler ise darp edilip tartaklandı. Çatıdan atılan genç kısa süre yerden kalktıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı. Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik görevlilerinin tavrına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’da görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Başsavcılık," Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır, ilerleyen süreçte gelişmeler paylaşılacaktır" denildi.

Güvenlik görevlilerinin tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı da kaydedildi.