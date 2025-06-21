Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında özel gereksinimli bireyler için yüzme kursları düzenliyor. Yaz boyunca sürecek kurslarda çocuklar suyun tadını doyasıya çıkarırken, aileleriyle birlikte hem eğleniyor hem de sosyal etkileşim imkanı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaz aylarını daha sağlıklı ve verimli geçirmeleri amacıyla Engelsiz Yaşam Parkında yüzme kursları düzenliyor. Kurs kapsamında, 7-13 yaş arası özel bireyler temel yüzme eğitimi alırken, suda oynanan oyunlar ve grup etkinlikleriyle hem eğleniyor hem de fiziksel gelişim sağlıyor.

Beden eğitimi öğretmeni Büşra Tokucu, 1 Haziran itibarıyla yaz programlarının başladığını belirterek, kursların haftanın 5 günü 8 seans şeklinde verildiğini söyledi. Engelsiz Yaşam Parkından faydalanan ailelere kurslar 16.00-18.00 saatleri arasında sunulurken, park dışındaki bireyler için ise 18.00-20.00 saatleri arasında halk seansları ücretsiz olarak sağlanıyor. Tokucu, halk seanslarının ’anne-çocuk’ ve ’baba-çocuk’ şeklinde düzenlendiğini de aktardı.

Tokucu, "Yüzme kurslarımız özel gereksinimli çocuklar için çok eğlenceli. Suya girdiklerinde istemsiz olarak tüm kas grupları çalışıyor, bu da fiziksel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Aileler de çocuklarıyla birlikte zaman geçirerek sürece aktif katılıyor" dedi.

Özel bireylerden ve ailelerinden kursa tam not

Kursta yer alan özel bireylerden Bayram Abiş, havuzda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum, suya girince kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Engelsiz Yaşam Parkından faydalanan 25 yaşındaki Ezgi Güneş ise "Yüzme dışında körling ve seramik kurslarına da katılıyorum. Çok eğleniyorum" diye konuştu. Ali Baba Dönmez de "Arkadaşlarımla vakit geçirdiğim için çok mutluyum. Anneme sürekli buraya gelmek istediğimi söylüyorum" dedi.

Çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılan velilerden Gülten Göktaş, Engelsiz Yaşam Park’nın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Özel gereksinimli çocuklara böyle imkanlar sunmak çok kıymetli" şeklinde konuştu.