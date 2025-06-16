Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel eğitim farkındalığını yıl boyunca canlı tutmak amacıyla özel bir resim ve materyal sergisi açtı.

Okul Müdürü Ahmet Kaya, serginin yalnızca Engelliler Haftası gibi belirli dönemlerle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin yeteneklerini ve ürünlerini sürekli olarak sergilemeyi hedeflediğini belirtti. Kaya, "Okulumuz personeli ve öğrencilerimizle birlikte özel eğitim farkındalığı oluşturmak istedik. Sadece Engelliler Haftası gibi haftalarda değil, öğrencilerimizin ürünlerini her zaman sergileyerek bu farkındalığı daima yaşamak istedik" dedi.

Bu kapsamda öğretmenler ve öğrencilerin özveriyle hazırladığı resimler ve eğitim materyalleri sergileniyor.

Sergiyi ziyaret edenlere otizm ve down sendromu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacağı da vurgulandı. Tavşanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu, orta ve ağır düzeyde yetersizliği olan 70 öğrenciye 50 personelle hizmet veriyor. Serginin açılışına Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, milli eğitim şube müdürleri, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş ve çok sayıda davetli katıldı.