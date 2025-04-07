Keçiören Belediyesi yaşları 10, 23 ve 29 olan üç özel gereksinimli bireyin evlerinde hazırladığı doğum günü sürprizi ile yüzleri güldürdü.

Keçiören Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri engelli bireylere doğum günü sürprizi hazırladı. Yaşları 10, 23 ve 29 olan üç özel gereksinimli bireyin evlerinde hazırlanan doğum günü sürprizi yüzleri güldürdü. Hazırlanan sürpriz doğum günü ziyaretlerinde dilekler tutulup mumlar üflendi. Pastaların kesilmesinin ardından hediyeler doğum günü sahiplerine verildi ve bu mutlu günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Doğum günü sahiplerinin doğum gününü görüntülü arama yaparak kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Her daim yanınızda ve emrinizdeyiz. Doğum gününüz kutlu, sağlıklı ömürleriniz olsun" dedi.

Doğum günü sürprizi karşısında duygulanan aileler Özarslan’a teşekkür etti. Ziyaretlere katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, engelli bireylere hediyelerini vererek ailelerin taleplerini dinledi.