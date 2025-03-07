Çayırova’daki merkezde eğitim alan özel öğrenciler, elleriyle hazırladıkları takıları, 8 Mart günü vesilesiyle kadınlara hediye etti.

Özel bireylerin her zaman yanında ve destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklar, anlamlı çalışma gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle harekete geçen Çayırova’nın özel yürekleri, elleriyle takı hazırladı. Kendi el emekleri olan takıları kutularına koyan özel bireyler, öğretmenleriyle birlikte Akse Hakcan Döven Bilgi Evi’ne gitti. Akse Hakcan Döven Bilgi Evi velileriyle burada bir araya gelen özel bireyler, el emekleri olan takıları, Çayırovalı kadınlara hediye etti. Hediyeler karşısında duygulanan Çayırovalı kadınlar, özel bireylerim bu jestine yönelik yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir düşünce Bizi çok mutlu ettiler, onlar da inşallah ömür boyu mutlu olur" ifadelerini kullandı.

Özel bireyler, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu olsun" yazılı kutularda bulunan hediyeleri takdim ettikten sonra, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.