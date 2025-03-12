Van’ın Özalp ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Özalp Ağabey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programa Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, öğrencilerin şiir okuyup tiyatro gösterisinde bulunması ve müzik etkinliğiyle devam etti. Değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.