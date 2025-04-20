Osmaniye’de, evinde oyun oynarken dış kapısını içeriden kilitleyip açamayan küçük çocuğu itfaiye ekipleri balkondan girerek dışarı çıkardı.

Olay, Merkez Dumlupınar Mahallesinde küçük çocuk, oturdukları iki katlı binanın dış demir kapısını kilitledikten sonra içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden aile, önce çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi. Hızlıca belirtilen adrese ulaşıp uzatma merdiveni kullanarak binanın balkonundan içeri giren itfaiye eri, içeride yalnız kalan küçük çocuğu kucağına alarak güvenli şekilde dışarı çıkardı. Aile bireyleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.