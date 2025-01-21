Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuk oyun grupları ile açık hava spor alanlarındaki donatıların bakımlarını periyodik olarak yerine getiriyor.

Çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi için oyun gruplarındaki tüm ekipmanlar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler tarafından dikkatle kontrol ediliyor. Bu kapsamda kaybolan, kırılan veya zarar gören parçalar hızla yenileniyor, zeminlerde kazalara neden olabilecek tehlikeli durumlar gideriliyor. Ayrıca çocukların sağlığını riske atabilecek her türlü tehlike önceden belirlenip, gerekli tedbirler alınıyor.

Spor alanları için bakım çalışmaları

Büyükşehir, spor yapmayı seven vatandaşların faydalandığı açık hava spor alanlarının da bakımına da önem veriyor. Spor aletlerinin işlevselliği ve güvenliği her sezon başı ve sonunda düzenli olarak kontrol ediliyor. Egzersiz alanlarındaki zemin düzenlemeleri, dayanıklılık testleri ve paslanmaya karşı önlemler alınıyor. Ayrıca yeni spor aletlerinin eklenmesiyle birlikte mevcut alanların çeşitliliği artırılıyor.