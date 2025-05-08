Sincan Belediyesi, Ova Çayı’nı DSİ tarafından başlatılan çalışmalarla ıslah edecek.

Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için Sincan Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek bir projeye adım attı. Sincan Park’ın yanında bulunan Ova Çayı, DSİ tarafından başlatılan çalışmalarla ıslah ediliyor. Bu haberi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Sincan’ın yaşam kalitesi artacak" sözleriyle duyurdu.

Sincan’ın Yenikent semtinde yer alan ve içinden Ova Çayı geçen Zir Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yapıya sahipken zamanla Ova Çayı’ndan yayılan kötü koku ve sivrisinek popülasyonu hem çevre hem de vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başlamıştı. Başkan Ercan’ın girişimleriyle Ova Çayı ıslah çalışmalarına başlanarak bölge daha sağlıklı bir dokuya kavuşacak. Proje ile tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölgenin değeri artarken vatandaşlar da sivrisinek ve kötü kokudan kurtulmuş olacak.

"Doğa kazanacak, hepimizin yaşam kalitesi artacak"

DSİ tarafından Ova Çayı’nın yaklaşık 3.5 km’lik bir alanında başlatılan ıslah çalışmasıyla bölgenin yeniden hayat bulacağını belirten Başkan Ercan, "Ova Çayı Islah projesi sayesinde; akarsuyun su kalitesi artırılarak tertemiz bir su akışı sağlanacak. Çevresel iyileştirmelerle bölgenin doğal dokusu korunacak. Taşkın riski minimuma indirilecek. Koku ve sinek sorunu ortadan kalkacak. Sincan Park projemizin değeri ve etkisi katlanarak artacak. Proje tamamlandığında doğa kazanacak, hepimizin yaşam kalitesi artacak" dedi.